Илон Маск взял ипотеку на 30 лет для покупки недвижимости в Калифорнии

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оформил ипотечный кредит в банке Morgan Stanley на 61 млн долларов.

Как пишет Bloomberg, целью оформления кредита Маском стала покупка четырех объектов недвижимости в Калифорнии. При этом первый кредит был взят главой SpaceX и Tesla еще в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 1,9 тысячи квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса за 17 млн долларов.

Отмечается, что общая сумма займа, который миллиардер оформил в банке Morgan Stanley, составила 61 млн долларов. В течение 30 лет Илон Маск ежемесячно должен будет отдавать кредитной организации 180 тысяч долларов. Процентная ставка ипотеки составит 3,5% годовых.

Напомним, неделю назад Sobesednik.ru писал, что американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск по-русски прокомментировал видео из Ставрополя, на котором «Жигули» ездят задом наперед.