В Москве задержан член преступной группы, выведшей из РФ 37 млрд рублей

МВД пресекло деятельность международного преступного сообщества, созданного для совершения незаконных валютных операций.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сотрудники МВД задержали столичного жителя, который является участником международной группы, выведшей из России в 2013-2014 годах порядка 37 млрд рублей.

Отмечается, что преступное сообщество было создано гражданами России и Молдовы с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — "BC Moldindconbank S.A." и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В отношении задержанного участника преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.