Ударивший ножом полицейского в метро оказался безбилетником

Столичная полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом полицейского на станции метро «Текстильщики».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что неизвестный ранил полицейского ножом на станции московского метро «Кузьминки».

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, инцидент произошел не на станции «Кузьминки», а на станции «Текстильщики». Ударивший полицейского оказался безбилетником.

«Безбилетник прошел через турникет, у него возник конфликт с сотрудником метрополитена и он нанес ножевое ранение. Сейчас он разыскивается», — сказал собеседник агентства.