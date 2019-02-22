Суд арестовал мать найденного в "Лосином острове" ребенка

Мать шестилетнего ребенка, найденного в столичном парке «Лосиный остров», заподозрили в покушении на убийство.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что следователи нашли три рулона скотча и нож у женщины, чей ребенок всю ночь провел в парке «Лосиный остров».

Как сообщает «Интерфакс», суд арестовал Надежду Куликову до 18 апреля. Следователи обвиняют женщину в покушении на убийство с особой жестокостью.

Отмечается, что Куликова не возражала против ходатайство следствия. По словам ее адвоката, причиной этому стало шоковое состояние женщины.

Во время заседания суда Куликова также призналась, что не знает, где находится ее сын. «Последний раз я его видела в больнице... Я предупредила врачей, что он принимает нейролептики и перерыв может подорвать здоровье. Я пообещала сыну, что вернусь с вещами, но мне не дают такую возможность. Я даже не знаю, попала ли моя мама к нему», — сказала она.

Напомним, Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка 18 февраля. По ее словам, она вместе с сыном проезжала мимо «Лосиного острова», остановилась по просьбе ребенка, а он от нее сбежал. Мальчика нашел водитель, проезжавший по МКАД, на голове ребенка был мешок.