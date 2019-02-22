Синоптики пообещали возвращение плюсовой температуры в воскресенье

Потепление, снегопады и порывистый ветер ждут жителей Москвы и области в ближайшие выходные.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Москву и область вернулись морозы: температура воздуха в столице 22 февраля опустилась до минус 9 градусов, с севера подул порывистый ветер, местами достигающий 20 м/с, образовалась метель.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», такие метеоусловия продержатся в столичном регионе до воскресенья, однако уже 24 февраля температура воздуха поднимется до плюсовых значений.

«Это похолодание не будет продолжительным - уже в ночь на воскресенье через столицу и область пройдет теплый атмосферный фронт. Процесс будет сопровождаться облачной со снегопадами, метелями и порывистым ветром, погодой и повышением температуры до положительных значений», — рассказали синоптики.

Отмечается, что в последний выходной на неделе ожидается понижение атмосферного давления до нормальных значений, мокрый снег и дождь, а также повышение температуры до 2 градусов тепла.