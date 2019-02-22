Порядка 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

12 вылетов отменили в столичном аэропорту Домодедово из-за порывистого ветра и метели.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 34 рейса: пять вылетов из аэропорта Внуково, два — из Домодедово и еще 27 — из Шереметьево.

Кроме того, 12 вылетов из аэропорта Домодедово были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья ветер с порывами до 20 м/с и метель в пятницу, 22 февраля.