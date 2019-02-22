Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело

Следственный комитет мог возбудить уголовное дело по факту массового заражения детей дизентерией в московских детсадах.

О возбуждении уголовного дела «Коммерсанту» сообщила мать одного из детей Екатерина Ковалева. В Следственном комитете информацию не подтвердили и не опровергли.

По данным издания, окружное управление СКР провело доследственную проверку по факту массового заражения. Ее материалы были переданы в СУ СКР по Москве.

Адвокат Павел Астахов рассказал изданию, что Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, его материалы были направлены в региональное управление СК.