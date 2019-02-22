Девять градусов мороза и ветер до 20 м/с пообещали москвичам 22 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в пятницу, 22 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется во власти скандинавского антициклона, что обусловит облачную и морозную погоду.

Температура в Москве 22 февраля понизится до 7-9 градусов мороза, по области ее минимальное значение окажется на отметке минус 11 градусов.

Ветер подует с севера со скоростью 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с.

По словам специалистов, такие погодные условия в сочетании с ростом атмосферного давления будут формировать погоду спастического типа, которая является крайне неблагоприятной и может вызывать развитие метеопатических реакций у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.