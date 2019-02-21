Житель Казахстана рассказал о появлении в продаже гелевых яиц

Житель Казахстана выложил в соцсети видео с «пляшущими» на столе яйцами с гелевой начинкой.

Как сообщает портал NEWSru.com, такая продукция появилась на востоке Казахстана в Усть-Каменогорске. Автор ролика показывает, что яйца странно крутятся на поверхности стола, а внутри них вместо белка и желтка находится гель.

«Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, то белеют. Смотрите, аккуратно покупайте», — заявил покупатель.

Однако специалисты местного управления охраны общественного здоровья заявили, что в Усть-Каменогорске такой продукции не обнаружено: «Информация о поступлении в продажу гелевых яиц не подтвердилась. В адрес управления не поступило ни одной жалобы подобного характера».