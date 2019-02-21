Жена Кокорина нанесла финальный удар?

Обозреватель Sobesednik.ru — о зажигательном выступлении Дарьи Валитовой в защиту гражданского супруга Александра Кокорина.

Я все ждал, когда же после уже подзабывшегося выступления мамы на защиту Кокорина снова встанет тяжелая артиллерия, и главное — какой она будет. После флешмоба, венцом которого все-таки стал Дзюба, но который, как мы и ожидали, по факту провалился (оба горе-футболиста ведь остались в СИЗО) зовы о помощи, по всем канонам политтехнологий, следовало эскалировать — призвать на помощь еще более могущественных сторонников, дать рупор еще более весомым в общественном сознании ЛОМам (лидерам общественного мнения)... Но оказалось, патроны у армии нападающего «Зенита» кончаются.

Спору нет, пришедшая в «Прямой эфир» к Андрею Малахову девушка — молодец. Она приняла на себя все еще довольно жаркий, хотя уже затухающий огонь, и понимая, очевидно, что логикой социум не взять, стала апеллировать исключительно к эмоциям — даром что актриса-певица-модель (ну, таковой себя, по крайней мере, считает). Но, увы, то ли Дарья слишком увлеклась, то ли просто действительно оказалась небольшого ума, но в очередной попытке настойчиво «пришить» в нашем сознании Кокорину инвалидность — главный и самый очевидный козырь защиты Александра — допустила огромную ошибку.

«Вы даете советы космического масштаба и космической же глупости», — говорил легендарный литературный герой. Ошибиться филологически и клинически, признав операцию на колене самой тяжелой для спортсмена, что сделала Валитова, может, и не страшно — пусть с медицинской точки зрения бывают и проблемы серьезнее. Но куда страшнее забыть, что человек, которого бьют толпой, может стать инвалидом с куда большей вероятностью, а то и вовсе лишиться жизни. И Дарья тем самым снова косвенно противопоставляет своего спутника, у которого денег куры не клюют, и обычного человека — то есть делает ровно то, за что почти все общество и желает засадить Кокорина подальше и на подольше.

В принципе, и на этом можно было бы остановиться и, ойкнув, как в давней передаче «Устами младенца», понуро свалить из студии. Но Валитова вдобавок топорно смешала даже таймлайны травмы и драки. Меж тем операция, как мы помним, произошла значительно раньше всей этой скандальной истории, и тогда — по-валитовски — выходит, что лечебная процедура в стриптиз-клубе и профилактический пьяный угар — это как бы такая нормальная часть программы реабилитации...

Горе близких понятно, но понятно и желание попытаться воспользоваться им и отмазать кого следует. Однако качество этих попыток упало, и упало, кажется, фатально — ведь на первый-второй каналы каждый день звать не будут. И уж коли ты профукал свой шанс и в «свой» эфир сморозил глупость...

А это, в свою очередь, заставляет думать: пусть даже официальный суд и тянет со своим вердиктом, зато наверху уже явно обо всем рассудили.