Вооруженные дезодорантами люди помешали показу фильма "Праздник" в Москве

Общество «Мемориал» попросило возбудить уголовное дело из-за попытки сорвать показ фильма Алексея Красовского «Праздник».

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел накануне, 20 февраля, в московском офисе общества «Мемориал», когда перед показом фрагментов из скандального фильма Алексея Красовского в помещение ворвались неизвестные.

«По нашему мнению, в их действиях присутствовали признаки хулиганства: люди не просто ворвались на частную территорию без приглашения, сорвали мероприятие, но один из них угрожал присутствующим гаечным ключом. Еще один или несколько доставали баллончики, не с газом, с дезодорантом, направляли их в глаза», — рассказала исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова.

По ее словам, некоторым присутствовавшим в зале пожилым людям после действий злоумышленников потребовалось вызвать «скорою», а одному из посетителей киносеанса даже предложили госпитализацию.

Однако после приезда полиции и обезвреживания хулиганов показ фильма был продолжен.

В настоящее время сотрудники «Мемориала» обратились по факту произошедшего в полицию. Правозащитная организация требует возбудить уголовное дело о попытке срыва показа фильма и дискуссии о нем.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что режиссером трагикомедии «Праздник», рассказывающей о жизни привилегированной семьи во время блокады Ленинграда, Алексеем Красовским заинтересовались следователи по экономическим делам.