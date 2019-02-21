Торговые сети предсказали перебои с поставками молочной продукции

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о возможных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога, сметаны.

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минэкономразвития, перебои с поставками могут возникнуть из-за проекта приказа Минсельхоза, расширяющего список продукции, на которую необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Ведомство хочет включить в этот перечень готовые молочные продукты в потребительской упаковке. По мнению АКОРТ, предложение Минсельхоза преждевременно.

С 1 июля 2018 года товары из перечня, о котором говорит АКОРТ, попадают в систему «Меркурий», позволяющую отслеживать их путь от фермы до прилавка. Систему запустили, чтобы сделать рынок прозрачным и бороться с фальсифицированной продукцией. «Даже при полномасштабной работе торговых сетей в "Меркурии" далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект, – подчеркнули в ассоциации», – считают в АКОРТ.

В ассоциации говорят, что расширение списка продуктов, на которые необходимо оформлять сопроводительные документы, увеличит затраты некоторых компаний до 25-30%.