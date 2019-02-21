Сознательным игроманам разрешат вносить себя в "черные списки"

Минфин разработал законопроект о создании единого перечня граждан с игровой зависимостью.

«Известия» пишут, что люди, которые признают свое пристрастие к азартным играм, смогут направить в букмекерские конторы и тотализаторы заявление с просьбой не принимать у них ставки или ограничить максимально возможный размер ставки. Такое обращение могут подать также опекуны людей, официально признанных полностью или частично недееспособными. Человек сможет отозвать свое заявление только через год после внесения в список.

Согласно законопроекту, на основании этих заявлений саморегулируемые организации (СРО) на рынке азартных игр сформируют единый перечень граждан, имеющих зависимость.

Исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов сказал, что сейчас в стране существует три саморегулируемые организации, в которые входят легально работающие букмекерские конторы и тотализаторы. По словам Давыдова, формирование общего списка игроманов считается нормальной мировой практикой. Он назвал это технически реализуемой задачей, ведь каждый гражданин проходит обязательную идентификацию, прежде чем сделать ставку.

По данным ФНС, в конце 2018 года в России официально работали 30 букмекерских контор и тотализаторов. В прошлом году они заплатили свыше двух миллиардов рублей в качестве налогов.

Психолог-психотерапевт Яна Лейкина сказала газете, что патологическую склонность к азартным играм имеют 5% жителей Земли. На ранней стадии зависимости человек еще может установить для самого себя ограничения, однако если речь идет о запущенных случаях, то законопроект Минфина не будет иметь результата, считает Лейкина.