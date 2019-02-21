Ольга Голодец рассказала о налоговых льготах для любителей спорта

Вице-премьер Ольга Голодец высказалась за поощрение граждан, которые занимаются спортом.

В интервью ТАСС Голодец заявила, что в ближайшее время в России могут принять разработанный Минспортом законопроект о налоговых преференциях для россиян, которые занимаются спортом. По ее мнению, люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, имеют право на налоговые вычеты.

«Как налогоплательщики, они меньше прибегают к лечению, они меньше времени проводят на больничном. Такое ответственное поведение должно поощряться, в том числе материально», – сказала Ольга Голодец.

Вице-премьер заявила, что в России необходимо развивать спортивную инфраструктуру и пропагандировать спорт. «Когда к человеку приходит понимание, что нужно двигаться, когда приходит первое ощущение радости – дальше он уже этого не бросит», – отметила вице-премьер, которая курирует вопросы культуры, спорта и туризма.

В мае 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству увеличить число систематически занимающихся спортом россиян до 55% к 2024 году.