Мужчины смогут получить носки в подарок от столичного метро 23 февраля

23 февраля мужчины из Москвы смогут получить подарок в виде пары носков от столичной подземки.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе метрополитена. Представители подземки заявили, что свои подарки мужчины смогут получить у стоек «Живое общение».

«Мы решили поиронизировать над "традиционным" мужским подарком. 23 февраля на всех стойках "Живое общение" с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки. Количество подарков и размерный ряд ограничены», — сказано в сообщении.

При этом в подземке отметили, что подарки полагаются только мужчинам. Ранее Sobesednik.ru писал, что большинство мужчин желают получить в качестве подарка гаджет, часы или автомобиль на 23 февраля.