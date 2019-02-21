Российская кинологическая федерация приглашает посетить самые крупные выставки собак всех пород «Евразия 2019» и «Кубок РКФ 2019».

«Евразия» — это международный судейский состав из признанных и уважаемых кинологов, просторное и комфортное выставочное пространство, увлекательная спортивно-дрессировочная и познавательная программа, красивые призы для победителей и приятные подарки для всех.

Выставки, организованные РКФ, являются мероприятиями для семейного досуга, которые посещают до 40 тысяч зрителей. В этом году гости выставки смогут увидеть 275 пород собак, в том числе редких для нашей страны: вольпино итальяно, голландская овчарка, гасконско-сентонжская гончая, дирхаунд, миниатюрная американская овчарка, польский харт, ходская собака, чешский фоусек, шведский вальхунд.

У посетителей выставки будет возможность увидеть показательные выступления по игровым и служебным видам дрессировки, посетить увлекательные мастер-классы по воспитанию собак, пообщаться с заводчиками и ветеринарными специалистами.

На Главном ринге выставки состоятся показательные выступления бойцов кинологических подразделений Росгвардии, Министерства обороны (470-го методико-кинологического центра служебного собаководства ВС РФ), Федеральной таможенной службы. Также в программе предусмотрено выступление сотрудников питомника ПАО «Аэрофлот», чьи уникальные собаки — шалайки — работают в аэропорте «Шереметьево».

23–24 февраля, 9:00–18:00, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3