Русский рыбопромышленный мор

Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка, закредитованная почти на $700 млн, продолжает выжимать из государства нужные для нее решения.

Избежав чудесным образом лишения квот после приобретения рыбопромысловых компаний у гонконгского холдинг Pacific Andes, РРПК принялась за слом базовой основы российского рыбохозяйственного законодательства - исторического принципа и за возвращение аукционной торговли правом на промысел, который стал причиной глубокого кризиса отрасли в начале 2000-х годов.

Теперь, обладая неограниченным административным ресурсом и фактически поставив на службу Федеральное агентство по рыболовству и Федеральную антимонопольную службу, олигархическая РРПК пытается создать себе преференции для грядущего захвата рыбной отрасли на аукционах. На днях ФАС предложила не повышать ставки сбора за пользование приобретёнными на аукционах водными биологическими ресурсами.

В РРПК, видимо, не сомневаются, что станут победителями на лоббируемых ими аукционах. Беспощадное проталкивание аукционных поправок в российское рыболовное законодательство сопровождается самонадеянным намерением строительства профильных промысловых судов и наймом соответствующего персонала.

Однако опыт работы РРПК свидетельствует о серьёзных рисках бизнеса и крайне неблагополучных результатах.

Пока компании удаётся избежать ответственности за торговлю правом на промысел минтая иностранным компаниям, прежде всего корейским, а также за катастрофически низкое (по данным СМИ - лишь на четверть) освоение собственных квот на крабов.

Кроме того, прокуратура убеждена, что действия Федеральной антимонопольной службы ведут к тому, что добыча РРПК 60 тыс. тонн минтая и сельди, приобретённые компанией у иностранного собственника, будет выведена за рамки правового поля, хотя по закону этот объём должен быть изъят.

Ну и все помнят в буквальном смысле гнилой опыт рыборазведения предшественницей РРПК компанией Русское море в Мурманской области. После того, как молодые олигархи получили баснословные государственные дотации для ведения бизнеса, на Кольском полуострове начался массовый мор сёмги. После чего компания получила помощь из госбюджета на ликвидацию экологической катастрофы, в создании которой ее же и подозревали.

Рыбаки России теперь опасаются, как бы обласканные властью новоявленные рыбопромышленники не заморили всю отрасль страны.