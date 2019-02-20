Росстандарт подготовил новые требования к противогололедным реагентам

В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам.

Об этом в среду, 20 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстандарт. В новом ГОСТе впервые будет прописан размер гранулы реагента — 1-8 мм. Не менее 75% массы реагентов должны состоять из гранул размером 1-4 мм. На 15% от общей массы должно приходиться 4-8 мм, не более 10% должны составлять гранулы размером менее 1 мм.

Глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова в разговоре с газетой уточнила, что слишком мелкие гранулы часто превращаются в жижу зимой и в пыль весной, а слишком крупные долго плавят лед и могут разбить стекло машины.

Кроме того, новый ГОСТ предусматривает снижение коррозионной активности реагентов. Нынешний показатель составляет 1,1 мг/кв. м в сутки, в Росстандарте предлагают понизить его до 0,4 мг/кв. м для дорог 1-й категории и мостов и до 0,8 мг/кв. м — для остальных.

Отмечается, что в новом ГОСТе не будет описан химический состав реагентов. Их влияние на людей, животных, почву и растения будет проверяться при госэкспертизе.

Утверждение нового стандарта запланировано на октябрь 2019 года.