Потерпевшие по делу "банды Цапка" получили ₽1,5 млн компенсации

Судебные приставы смогли взыскать лишь 1,5 миллиона рублей в пользу потерпевших по делу «банды Цапка».

Ранее Sobesednik.ru писал, что на YouTube опубликовали новое видео из колонии №3, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз из «банды Цапка».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Краснодарскому краю, в пользу потерпевших от банды Сергея Цапка взыскали 1,5 миллиона рублей. Всего же по решению суда потерпевшим полагается 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. «На текущий момент остаток задолженности, подлежащей взысканию составляет 99 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что приставы взыскали доходы участников банды в местах заключения. Потерпевшим передали средства, полученные после продажи дома Вячеслава Рябцева в станице Кущевская. В пользу потерпевших поступили также деньги с банковских счетов Владимира Алексеева и Андрея Быкова.

Самую большую сумму приставы взыскали с Николая Цапка, дяди лидера банды. Взыскание обращено на его долю в уставном капитале ООО «Оригинал». «Также на исполнении находятся производства о взыскании с Цапка задолженности в размере 4,5 миллиона рублей. За счет реализации совместного с супругой имущества взыскано 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УФССП.

Напомним, «банда Цапка» в 2010 году убила 12 человек в станице Кущевская в Краснодарском крае.