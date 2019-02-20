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Попали под закон: обозрение юридических новостей

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фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press
фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

Сразу несколько органов отметились в эти дни активностью в отношении тех или иных лиц.

Начнем с самого частного: Мосжилинспекция выждала немного времени после того, как Верховный суд разъяснил, что такое перепланировка, и обратилась в суд с тремя исками о лишении прав собственности к владельцам квартир и нежилого помещения.

Напомню, высшая судебная инстанция высказалась на тему улучшения квартирных условий весьма резко. Было указано, что перепланировку и переустройство еще можно задним числом утвердить (для этого в определенных случаях необходимо согласие соседей-собственников), а вот реконструкцию — изменение параметров дома, надстройку, перестройку — теперь нет шансов зарегистрировать в установленном порядке. И вчитываясь в фабулы исков о лишении прав собственности на помещения, приходишь к выводу, что шансы жилищников выиграть очень даже неплохие.

Так, в случаях собственников квартир речь идет об изменении фасада, самовольном дополнительном входе в несущей стене дома и перепланировке внутренних помещений. В одном из случаев собственник нежилого помещения так разогнался в обустройстве дополнительного этажа, что намного превысил допустимые размеры (40% от площади помещения)...

 

В банковской сфере Центробанк вступился за своих подшефных. Он не поддержал Минюст в деле совершенствования административной ответственности при взыскании банками просроченной задолженности. Дело в том, что как раз банки к ответственности сейчас и невозможно привлечь, так как в КоАП есть оговорка «за исключением кредитных организаций». Их наказывает сам Банк России, при этом не раскрывая свои меры надзорного реагирования. То есть фактически даже узнать, понес ли банк какое-то наказание, сейчас нельзя, и ЦБ не хочет менять такую практику. А ведь жалоб на кредитные организации у судебных приставов больше, чем на коллекторов...

 

Налоговики доначислили «Макфе» аж 146 млн рублей налогов, пеней и штрафов. А все из-за того, что компания не доказала обоснованность займов, которые компания получала от собственных акционеров. Сумма огромная даже для такого крупного производителя, но суды все равно остались на стороне Министерства налогов и сборов.

 

И последнее в сегодняшней подборке: один из районных судов Сочи оштрафовал местного жителя на пять тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить за проведение коллективных медитаций для буддистов. Все это суду показалось миссионерской деятельностью, которую надо регистрировать в Минюсте. Отметить можно и то, что «абориген» не занимался продвижением своих идей в СМИ и новых последователей не привлекал, занимаясь со сложившейся «паствой». Но кто-то «настучал», а закон есть закон...

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