"Перекресток" оштрафовали за продление сроков годности сырам

Сеть супермаркетов «Перекресток» оштрафовали на 200 тысяч рублей за продление сроков годности у скоропортящихся продуктов.

РИА «Новости» пишет со ссылкой на Роспотребнадзор, что после вскрытия, нарезки и расфасовки полученных для продажи сыров сотрудники «Перекрестка» самовольно устанавливали срок годности в пять суток. Согласно санитарным нормам, скоропортящуюся продукцию нельзя продавать после 12 часов с момента вскрытия упаковки.

Надзорный орган подал иск в Лефортовский суд с целью устранения нарушений. Суд признал действия ритейлера противоправными.

Тоговый дом «Перекресток» обжаловал административный штраф.