Организатора убийства Старовойтовой отказались переводить в другую колонию

Суд в Брянской области оставил в колонии строгого режима Юрия Колчина, организовавшего убийство Галины Старовойтовой.

Как передает Радио Свобода, защита Юрия Колчина просила отправить его из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Брасовский районный суд Брянской области не нашел оснований для перевода Колчина.

В 2016 и 2018 году Колчин просил суд об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано.

Напомним, сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову застрелили в подъезде ее дома 20 ноября 1998 года. По этому делу были осуждены исполнитель убийства, соучастник преступления и организатор. Колчину дали 20 лет. Заказчика убийства не установили.