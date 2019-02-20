На заявившую об избиении жительницу Махачкалы завели дело

Жительницу Махачкалы Зайнаб Чупалову обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

Зайнаб Чупалова сообщила порталу «Кавказский узел», что они с сестрой работают в киоске по продаже кофе. 13 сентября прошлого года они «вышли на перекур» в безлюдное место. К ним подошли полицейские, которые, со слов Чупаловой, начали их оскорблять и запугивать. «"Да я тебя в "кутузку" отвезу, подкину наркотики". Я ответила им, чтобы они это дома родным говорили, и хотела уйти. Тогда один из них начал избивать мою сестру», – рассказала женщина.

Когда Чупалова начала снимать происходящее на телефон, один из полицейских ударил ее по голове. После этого женщин отправили в полицейский участок, где им выписали штраф за мелкое хулиганство.

В 20 числах сентября Зайнаб Чупалова написала заявление в прокуратуру, однако уголовное дело завели на нее. По версии следствия, 13 сентября она бросила в сотрудницу полиции бокал, в результате чего у той «произошел разрыв плечевого сустава». Чупалову также обвинили в том, что она ударила другую работницу правоохранительных органов.

16 января Чупалову задержали. По словам женщины, в кабинете следователя ее избили, пытаясь заставить подписать признательные показания. На следующий день Чупалову арестовали на два месяца. «Они выдумали про мое нападение, чтобы избежать наказания за то, что избили тогда меня. Если бы следствие шло объективно, то обвинения предъявили не мне», – заявила жительница Махачкалы.

Похожий случай, о котором писал Sobesednik.ru, произошел в Магнитогорске в 2016 году. Полицейские задержали супружескую пару Салиму Мухамедьянову и Игоря Губанова. По словам Мухамедьяновой, в участке ее избили и изнасиловали. Позднее супругов отпустили, потребовав от них уехать из города. Мухамедьянова обратилась в СК, но дело в отношении полицейских закрыли, а саму женщину обвинили в ложном доносе. Ее супруг, пытаясь привлечь внимание к этой истории, отрезал себе пальцы и выложил видеообращение к следователям на YouTube. В июне 2018 года он скончался от инсульта, не дождавшись обжалования приговора.