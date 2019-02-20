Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими

Мать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании сына без вести пропавшим.

Об этом «Интерфаксу» рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. «Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», — сказала Виктория.

Отмечается, что Виктория проживает вместе с матерью Скрипаля Еленой в Ярославле. Они хотели посетить Великобританию, чтобы узнать о здоровье родственников, однако Виктории неоднократно отказывали в визе.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили о том, что состояние Скрипаля начало ухудшаться. После этого его племянница заявила, что Скрипаль мог умереть и быть кремирован.