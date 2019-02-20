Больше половины россиян не верят в возможность ведения бизнеса честно в РФ

Основными препятствиями для запуска бизнеса россияне назвали налоги, бюрократию и нехватку денег.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, 62% россиян считают, что в России сейчас невозможно вести честный бизнес, ничего не скрывать и никого не обманывать. 34% уверены, что честный частный бизнес возможен в России.

У 10% опрошенных есть свой бизнес, о желании начать свое дело заявила еще четверть россиян. Главными препятствиями опрошенные назвали высокие налоги (25%), бюрократию (22%), нехватку денег на начало работы (16%), коррупцию (9%), административные барьеры (8%).

Число россиян, положительно относящихся к бизнесменам, составило 89%.