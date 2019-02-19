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Вышедший на свободу полковник Квачков назвал отравление Скрипаля "туфтой"

Общество

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии во вторник, 19 февраля.

Напомним, о том, что осужденный в 2010 году экс-полковник ГРУ Владимир Квачков будет освобожден из мест лишения свободы в связи с декриминализацией статьи об экстремизме, стало известно в начале февраля.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 19 февраля, решение суда об освобождении Квачкова вступило в силу, и полковник был отпущен из мордовской колонии, где отбывал заключение.

По словам адвоката Андрея Виканова, вышедшего на свободу Квачкова «встречало много людей, семья, сторонники, СМИ».

«Чем он будет заниматься — наверное, лучше спросить у него. Но точно скажу, что политикой он заниматься не будет», — рассказал защитник полкновника.

По данным Lenta.ru, сам Квачков, оказавшись на свободе, успел прокомментировать так называемое «дело Скрипалей», назвав его «неприкрытыми политтехнологиями» и «туфтой».

Экс-полковник подчеркнул, что дело раскрутили некие «внешние паразиты, которым нужно было укусить, "обгадить" Россию».

 

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