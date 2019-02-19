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В США появятся два новых обозначения пола при покупке авиабилетов

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Авиакомпании из ассоциации Airlines for America введут дополнительные варианты обозначения пола при покупке билета.

Как передают американские СМИ, помимо «мужского» (M) или «женского» (F) пола, клиенты ряда авиакомпаний в США смогут выбрать варианты «не указано» (U) или «неопределенный» (X) при покупке билета или регистрации на рейс.

Отмечается, что такое решение приняли пять крупнейших американских авиаперевозчиков — United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines и Delta. Все они, за исключением последней, также входят в авиационную ассоциацию Airlines for America, которая подчеркивает, что это решение отражает «культуру многообразия и включенности как на рабочем месте, так и для пассажиров».

По данным СМИ, новые правила обозначения полов начнут действовать в Соединенных Штатах уже с июня.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что российским авиапассажирам разрешат пользоваться электронными талонами при посадке на рейс.

 

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