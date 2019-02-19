В США появятся два новых обозначения пола при покупке авиабилетов

Авиакомпании из ассоциации Airlines for America введут дополнительные варианты обозначения пола при покупке билета.

Как передают американские СМИ, помимо «мужского» (M) или «женского» (F) пола, клиенты ряда авиакомпаний в США смогут выбрать варианты «не указано» (U) или «неопределенный» (X) при покупке билета или регистрации на рейс.

Отмечается, что такое решение приняли пять крупнейших американских авиаперевозчиков — United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines и Delta. Все они, за исключением последней, также входят в авиационную ассоциацию Airlines for America, которая подчеркивает, что это решение отражает «культуру многообразия и включенности как на рабочем месте, так и для пассажиров».

По данным СМИ, новые правила обозначения полов начнут действовать в Соединенных Штатах уже с июня.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что российским авиапассажирам разрешат пользоваться электронными талонами при посадке на рейс.