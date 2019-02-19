В Подмосковье полиция пресекла деятельность цеха с контрафактным алкоголем

Подмосковные полицейские обнаружили цех по производству контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на в пресс-службу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, операция по выявлению этого предприятия была проведена сотрудниками ведомства совместно с полицией в подмосковном Красноармейске.

«В ходе проверки помещений на ул. Академика Янгеля установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки», — заявили в пресс-службе.

Полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования нашли в здании цеха 1,5 тысячи литров этанола, более тысячи литров водно-спиртовой смеси и 14 тысяч стеклянных бутылок. Правоохранители изучают полученную информацию для принятия процессуального решения.