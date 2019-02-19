В ХМАО арестовали еще трех членов местной ячейки "Свидетелей Иеговы"

Правоохранительные органы продолжают производить аресты членов ячейки «Свидетелей Иеговы» в ХМАО.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ, в этот раз под арестом оказались три сторонника религиозной организации.

Правоохранители заявили, что активисты выявленной в Сургуте ячейки «Свидетелей Иеговы» «распространяли идеологию иеговистов, участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу и вербовали новых адептов».

«На выходных заключили под стражу трех наиболее активных организаторов ячейки сургутской. На два месяца арестовал суд Им предъявлены обвинения по статье об организации деятельности экстремистской организации», — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал об аресте члена этой религиозной организации в ХМАО: один из организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» в городе Урай был заключен под стражу на два месяца.

Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.