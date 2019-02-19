В ГД призвали страховать профессиональные риски врачей по примеру Швеции

Депутат предложил внедрить обязательное страхование профессиональных рисков врачей для всех лечебных учреждений.

Как передает «Парламентская газета», с такой инициативой в Госдуме выступил член комитета по охране здоровья Борис Менделевич.

Он подчеркнул, что в настоящее время система ОМС работает прежде всего в интересах пациента, а страхование самих медработников и их профессиональных рисков развито крайне слабо. При этом, согласно информации Следственного комитета, в 2017 году было зарегистрировано более 6 тысяч заявлений пациентов, касающихся так называемых врачебных ошибок.

«Врачи обеспокоены этим фактом: в медицине нет 100-процентных решений, нет чётких границ между регламентом, стандартами и непредвиденными реакциями организма в каждом конкретном случае. Зачастую медпомощь сродни творчеству, но страх перед ответственностью может привести к бездействию врача», — пояснил парламентарий.

По его словам, России необходима такая же система страхования ответственности медиков, как та, что применяется в Финляндии, Швеции и Канаде.

«Там она не требует поиска конкретных виновных врачей. И пациентам автоматически выплачивается определённая судом денежная компенсация как возмещение любого ущерба, причинённого в результате медицинского вмешательства. Медработники, не выискивая виновных, анализируют, что стало причиной нанесения вреда здоровью и работают над предотвращением подобных случаев в будущем», — рассказал Менделевич.

Он отметил, что такая система страхования свела бы на нет все судебные риски против медиков и не затрагивала бы профессиональную репутацию врача и медорганизации.