Три рулона скотча изъяли у матери найденного на МКАД ребенка

Следователи нашли три рулона скотча и нож у женщины, чей ребенок всю ночь провел в парке Лосиный Остров.

18 февраля Sobesednik.ru писал, что водитель на МКАД обнаружил шестилетнего ребенка с мешком на голове, который вышел из леса. «Я ехал по МКАДу, смотрю, идет мешок с ногами. Сначала было непонятно, что это ребенок. Я остановился, сдал назад, вышел из машины. Говорю ему: "Стой!" А он мне кричит: "Помогите мне!» – рассказал мужчина. Мать ребенка отправили на допрос.

19 февраля РБК сообщает со ссылкой на свои источники, что силовики изъяли у 34-летней матери три рулона скотча и нож. По данным СМИ, ее подозревают в попытке избавиться от сына.

Женщина обратилась в полицию утром 18 февраля. Она рассказала, что накануне вечером они с ребенком проезжали мимо Лосиного Острова. Она остановилась в парке по просьбе сына, после чего тот сбежал от нее. Полицейские завели дело по статье «Убийство».

Вскоре ребенка нашли на 102 километре МКАД. На нем был мешок, перемотанный скотчем в районе подмышек. У мальчика диагностировали вторую степень переохлаждения. Он сказал, что мама привела его в парк, надела на него пакет и оставила одного в лесу.