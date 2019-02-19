Российским школам рекомендовали провести урок мужества 1 марта

Минпросвещения рекомендовало провести 1 марта урок мужества в российских школах.

Замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Ольга Колударова рассказала, что ее ведомство направило в регионы специальные методические рекомендации по поводу проведения урока мужества.

По словам Колударовой, этот урок позволит сформировать в детях «готовность к общественной и полезной деятельности на основе добровольчества, готовность стойко преодолевать сложные семейные ситуации, ограничения по здоровью, не опускать руки даже в самых сложных ситуациях». В рамках урока можно проводить квесты, беседы с приглашенными гостями и круглые столы, отметила чиновница.

Урок мужества приурочили к торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Она пройдет 1 марта в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны. Как пишет ТАСС, движение «Горячее сердце» награждает детей и молодежь до 23 лет за активную гражданскую позицию, за помощь людям и преодоление трудных жизненных ситуаций.