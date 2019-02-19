"Роскосмос" начал строить корабли для отправки на МКС двух туристов

«Роскосмос» и американская Space Adventure подписали контракт для отправки двух космических туристов на МКС к 2021 году.

Как передает «Интерфакс», согласно контракту российской и американской корпораций, в России уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для отправки в космос двух туристов.

Отмечается, что полет, который будет полностью осуществлен за счет средств самих туристов, чьи имена не называются, состоится до конца 2021 года.

«Заключение указанного контракта позволит дополнительно загрузить производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности», — рассказали в «Роскосмосе».

Там также напомнили, что «Роскосмос» и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, причем один из них — дважды.