Провал грузовиков под лед реки в Якутии привел к разливу нефтепродуктов

Норма содержания нефтепродуктов в речке Тумара превышена в 2,5 раза после провала под лед большегрузов.

Об этом ТАСС сообщили комитете охраны природы Кобяйкского района Якутии. Три грузовика, перевозившие нефтепродукты, провалились под лед при переходе через горную речку Тумара в начале февраля, однако добраться до застрявших автомобилей удалось лишь 18 февраля.

«Три грузовые машины "Урал" провалились под лед при попытке пересечь горную речку Тумара в Кобяйском районе. Один из грузовиков подняли на поверхность, еще два планируют эвакуировать в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за провала автомобилей произошел разлив нефтепродуктов. Как показывают взятые пробы воды в районе провала грузовиков, норма содержания этих веществ превышена в 2,5 раза. В отношении АО «Прогноз», владеющего перевозимым грузом, и перевозчика ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» возбуждено административное дело.