Причиной отъезда Друзя в США стала презентация книги

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь уезжает в США после скандала с подкупом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Александр Друзь и Илья Бер отстранены от участия в передачах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

Дочь Александра Друзя Инна на своей странице в Facebook поделилась информацией о том, что магистр телеигры 24 февраля представит в Калифорнии свою детскую книгу.

Новая книга Друзя называется «Эня, Томас и другие». Вход на презентацию стоит от 5 долларов, организаторы обещают, что посетители смогут «послушать автора, задать вопросы, выпить чай с друзьями и приобрести новую книжку с автографом». Подчеркивается, что встреча рассчитана на взрослую аудиторию.

Напомним, ранее главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупить его с целью выиграть приз в три миллиона рублей. Бер раскрыл Друзю часть ответов на вопросы и записал их переговоры на диктофон. В ответ Друзь заявил, что сам пытался разоблачить Бера и намеренно подыграл ему в телефонном разговоре.