Под Курганом проверят школу, где детей кормили супом с непонятной субстанцией

Курганские следователи начали проверку после поступления информации о некачественном питании в одной из школ региона.

Как сообщает «Zнак.com» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области, проверка началась после публикации записи в соцсетях информации о том, что в одной из школ региона детям предлагают суп с субстанцией непонятного происхождения.

Одна из матерей ребенка, который обучается в этой школе, сообщила, что эта субстанция с белыми отростками источала неприятный запах, лишив учеников желания обедать.

В школе заявили, что суп был приготовлен с добавлением сертифицированной тушенки. Комментаторы записи в соцсетях предположили, что этот объект является куском плоти из ротовой полости коровы (так называемой щековины), которая используется в качестве собачьего корма.