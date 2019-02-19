Оставшимся в России таксофонам нашли новое применение

Оставшиеся в России таксофоны оснастят средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что его ведомство готовит масштабную программу по переоборудованию таксофонов. Деньги на это планируется взять из резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи. Окончательного решения по запуску проекта пока нет, сказал Иванов.

По его словам, таксофоны до сих пор привлекают заметный трафик пользователей; интерес к ним вырос после того, как в январе 2019 года «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с таксофонов внутри региона.

При этом Минкомсвязь предлагает отказаться от расходов на пункты коллективного доступа в интернет. Они показывают практически нулевой трафик, отметил Олег Иванов.

Федеральное агентство связи (Россвязь) поддерживает планы по оснащению таксофонов средствами оповещения о ЧС. «Необходимое для проекта оборудование с 2014 года уже находится в тестировании и сейчас работает в регионе Сибири и Дальнего Востока», – заявил источник газеты в подведомственном Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».

По данным Россвязи, в России работают 147,7 тысячи таксофонов. Минкомсвязь подсчитала, что за девять месяцев 2018 года выручка от услуг таксофонной связи составила 25 миллионов рублей. Это на 32% меньше, чем в 2017 году.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев заявил, что в городах уже есть множество систем оповещения, а в сельской местности таксофоны зачастую находятся в отдаленных местах. По его словам, оборудовать таксофоны средствами оповещения предлагали еще в 2013 году, но уже тогда эффективность этой идеи вызывала сомнения. Климарев опасается, что проект станет «очередной попыткой решить проблемы МЧС за счет операторов связи».