Минтранс разрешил применять электронные талоны при посадке на рейс

Авиапассажирам разрешили использовать электронный посадочный талон после самостоятельной онлайн-регистрации на рейс.

Как передает агентство городских новостей «Москва», соответствующий приказ Минтранса зарегистрировало министерство юстиции во вторник, 19 февраля.

Уточняется, что теперь пассажиры, самостоятельно зарегистрировавшиеся на рейс через интернет, смогут пройти в стерильную зону аэропорта, используя электронный посадочный талон.

«Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код», — говорится в сообщении министерства транспорта.

Подчеркивается, что перевозчик при этом будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования таких талонов или разместить указанную информацию, в том числе на принадлежащем ему сайте.