Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тысяч за "грубые нарушения"

Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей.

Как сообщает РБК, на центр наложили административный штраф за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». Нарушения были выявлены в ходе проверки Росздравнадзора.

Как уточняется, в кабинетах и палатах центра не было необходимого оборудования и медицинских изделий. Один из пластических хирургов клиники не имел положенного стажа работы, а врач-косметолог трудилась там по договору возмездного оказания услуг и выполнения работ, что противоречит правилам. Кроме того, сотрудники центра не вели журнал решений врачебной комиссии и не заполняли график ее заседаний.

«Устранение выявленных нарушений возможности привлечения заявителя к административной ответственности не исключает», – говорится в заключении суда.

Елена Малышева пока не прокомментировала эту информацию.

Как писал Sobesednik.ru, медицинский центр Малышевой открылся в Москве в марте 2017 года. Клиника оказывает в основном услуги пластической хирургии. Первичный осмотр у анестезиолога Марка Гальперина там стоит 10 тысяч рублей, у гастроэнтеролога Игоря Городокина и оториноларинголога Игоря Бранована – по 15 тысяч рублей.

Елена Малышева – ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на «Первом канале». Она имеет звание профессора и преподает в Московском государственном медико-стоматологическом университете.