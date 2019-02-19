Число пар, заключивших браки, снизилось в РФ на 21%

Граждане РФ в 2018 году стали реже заключать браки, чем пять лет назад.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минюста. В 2018 году число браков в России достигло 967 056, что на 21% меньше показателей 2013 года. Пять лет назад свои отношения узаконили 1 226 353 пары.

Отмечается, что число браков по сравнению с 2013 годом снизилось и в 2017 году. Тогда брак заключили 1 049 224 пары.

Помимо браков в России также снизилось число разводов за пять лет. В 2013 году развелись 696 688 пар, в 2018 году — 613 042 пары.