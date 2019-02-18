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Власти ЗАО Москвы опровергли затопление подъезда жилого дома

Общество

В результате повреждения крана на трубе в подъезде жилого дома на западе Москвы произошел излив воды.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе префектуры Западного административного округа Москвы, инцидент произошел в Солнцеве.

«Установлено, что в доме 12 на улице Производственная в результате попытки забора горячей воды из трубы приквартирного холла был поврежден шаровой кран», — заявили в пресс-службе.

При этом представители властей округа опровергли сведения о том, что поломка привела к затоплению подъезда: «Повреждение было устранено в оперативном порядке. Пострадавших нет, подача коммунальных услуг в доме осуществляется в штатном режиме».

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