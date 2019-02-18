В Ленобласти женщине вернули ребенка, которого похитили из-за долгов

Полицейские проводят проверку после конфликта между должницей и кредиторами в Ленинградской области.

Об этом сообщает «Zнак.com» со ссылкой на ТАСС. Инцидент произошел 17 февраля во Всеволожском районе области, где в полицию обратилась женщина, заявившая о похищении ребенка.

Заявительница сказала, что между ней и двумя женщинами, которым она должна денег, произошел конфликт. Разозленные кредиторы решили похитить ребенка должницы, пока та не вернет ранее занятую сумму.

Однако позже похитительницы привезли 10-месячного младенца в отделение полиции. В итоге ребенок был возвращен родителям, а по факту произошедшего проводится проверка.