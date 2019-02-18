Троих школьников, поспоривших на нападение на полицейского, задержали в Москве

В Москве полиция накажет родителей, чьи дети решили поспорить на нанесение удара правоохранителю.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Манежной площади Москвы в минувшие выходные.

Находившаяся там группа подростков из трех учеников 11 класса заключила пари, условием выполнения которого должно было стать нападение на полицейского.

Проигравший спор подросток подошел к сотруднику МВД со спины, сильно ударил, после чего попытался скрыться. Но он и его друзья были пойманы находящимися на площади полицейскими.

В отношении родителей этих детей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего). Кроме того, СК РФ по Москве начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому.