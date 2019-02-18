Свердловский депутат рассказал о жалобах жителей на тарифы за вывоз мусора

Александр Коркин заявил, что жители села Коркино готовы сдавать детей в детдом из-за тарифов на вывоз мусора.

В разговоре со «Zнак.com» парламентарий Свердловского Заксобрания заявил, что получил жалобы от жителей села Коркино из-за слишком высоких начислений за вывоз мусора из частного сектора.

«Многодетная семья, семь детей там, и она слышала недавно от родителей, что они хотят сдать детей в детский дом, потому что физически не могут за месяц больше тысячи рублей платить. Они говорят: жить мы должны на прожиточный минимум в 11 тысяч рублей, а за мусор платить гораздо больше, чем на этот прожиточный минимум можно сделать», — заявил Коркин.

Депутат отметил, что намерен заняться решением проблемы тарифов на вывоз мусора для сельских территорий: по мнению Коркина, установленные тарифы не соответствуют объемам мусора, которые вывозятся с частных владений.