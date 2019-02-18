СМИ сообщили об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля

Состояние здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, он начал получать медпомощь на дому.

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылками на информированные источники.

«Состояние его здоровья стало хуже, он получает медицинскую помощь на дому», — сказано в публикации газеты.

Один из источников подчеркнул, что Скрипаль, по его мнению, будет получать медпомощь «какое-то время».

Источник также отметил, что со здоровьем Юлии Скрипаль все в порядке.

В российском посольстве в Британии подчеркнули, что власти до сих пор не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, поэтому у дипмиссии «ни малейшего представления о том, что с ними происходит».