Похолодание до -16 градусов ждет москвичей в выходные

В ночь на субботу, 23 февраля, в Москве ожидается похолодание до -16 градусов.

Об этом глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС. Он отметил, что 20 и 21 февраля в столице будет теплая погода, однако 22 февраля от нее «не останется и следа».

«В этот день дневная температура понизится до -10... -5 градусов, в ночь на 23 февраля, столбик термометра опустится до -16... -11 градусов. Дневная температура в праздник составит -9... -4 градуса», — сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что в начале следующей недели москвичей снова ждет потепление.