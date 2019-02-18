Осушившего пруд под Челябинском главу района обвинили в создании помех бизнесу

СК РФ по Челябинской области предъявил обвинение главе Кизильского района в создании препятствий ведению бизнеса.

Как сообщает «Zнак.com», Александр Селезнев, находясь в должности главы района, инициировал опустошение пруда в Кизильском районе области, где местный предприниматель занимался рыбной ловлей.

«По результатам расследования руководителем СУ СК России по Челябинской области Денисом Чернятьевым вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого главы Кизильского района Александра Селезнева. Обвинение ему предъявлено 15 февраля этого года», — заявил прокурор района Алексей Глазков.

Уголовное дело ведется по статье 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».