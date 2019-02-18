Москва и Санкт-Петербург стали лучшими регионами по качеству жизни

РИА «Новости» расставило российские регионы в соответствии с качеством жизни населения за 2018 год.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались 70 показателей. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, присваиваемый каждому региону. При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ и другие открытые источники.

При этом в тройку лидеров составленного агентством рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Все они набрали 70 баллов из 100 возможных благодаря развитости инфраструктуры, высокому уровню развития экономики и социальной сферы.

В десятку лучших регионов по качеству жизни также вошли: Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.

Последние места в рейтинге занимают Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.