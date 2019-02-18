Мосгорсуд вернул жалобы на арест украинских моряков из-за их оформления

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционные жалобы на продление срока ареста четырем украинским морякам.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что причиной возвращения жалоб в суд первой инстанции стало их неправильное оформление.

«Апелляционные жалобы в защиту Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза сняты с рассмотрения в апелляционной инстанции и возвращены в Лефортовский районный суд Москвы для устранения недостатков при оформлении материалов», — рассказали в суде.

Там добавили, что материалы будут рассмотрены после устранения ошибок.

Напомним, четыре украинских моряка — Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез — были задержаны в ноябре прошло года после того, как суда, на которых они находились, зашли в территориальные воды РФ в Керченском проливе.