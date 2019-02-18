Минпросвещения не нашло возмутивший крымских татар учебник в ФПУ

Учебник по истории Крыма для 10 классов, вызвавший критику крымских татар, отсутствует в федеральном перечне учебников.

Напомним, ранее крымские татары обратились к главе полуострова Сергею Аксенову и депутату Госдумы Руслану Бальбеку с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов, который якобы приводит недостоверные данные о помощи крымских татар немецким войскам в эпоху Великой Отечественной войны и способствует развитию ксенофобии.

Позднее парламентарий Руслан Бальбек сообщил, что книга, в которой приводятся «сомнительные рассказы о якобы массовой лояльности крымских татар к оккупантам», будет изъята из учебных учреждений республики.

Как передает «Интерфакс», в Минпросвещения не обнаружили указанное пособие в федеральном перечне учебников (ФПУ), что говорит о невозможности использования книги для системного обучения школьников.

В ведомстве также подчеркнули, что в 2014 году была разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории, и на ее базе был создан ряд учебников, по которым учатся школьники во всей стране. Эти книги, согласно данным Минпросвещения, позволяют изучать историю Крыма и Севастополя «как неотделимую часть истории России, включая сведения о Крымской войне и обороне Севастополя, события Гражданской и Великой Отечественной войны, развернувшиеся на полуострове».